Sieben bis neun Parteien am Stimmzettel

Bei der Landtagswahl am 22. April werden die Wähler je nach Bezirk zwischen sieben und neun Parteien auf ihren Stimmzetteln finden: Am größten ist die Auswahl dabei im Flachgau. Das gab die Wahlbehörde am Montag bekannt.

Landesweit treten die ÖVP, die SPÖ, die Grünen, die FPÖ, die FPS von Karl Schnell, das NEOS und die Liste Hans Mayr (Salzburger Bürgergemeinschaft) an. In der Stadt Salzburg kommt noch die KPÖ dazu. Im Flachgau tritt zusätzlich auch noch die Christliche Partei CPÖ an.

Land Salzburg

Mehr Parteien im Flachgau als in der Stadt Salzburg

Es sei ungewöhnlich, dass in der Stadt Salzburg eine Liste fehle, berichtete Landeswahlleiter Michael Bergmüller am Montag in der Sitzung der Landeswahlbehörde. Allerdings reichte die CPÖ nur im Flachgau die notwendigen 100 notariell beglaubigten Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur ein.

