Gaißau: Ski-Betrieb trotz Insolvenz ausgeweitet

Im insolventen Skigebiet in Gaißau-Hintersee (Tennengau/Flachgau) geht bei bester Schneelage der Betrieb nun nicht nur weiter. Es werden am Wochenende sogar weitere Lifte in Betrieb genommen.

Laut Albert Ebner, Minderheitseigentümer des Skigebiets und Hotelier in Hintersee, sind ab Samstag jeweils am Wochenende sieben von insgesamt neun Liften in Betrieb - darunter auch der Doppelsessellift von Gaißau zur Spielbergalm - der Hauptzubringer von der Tennengauer Seite her. Derzeit fahren die Gäste von dieser Richtung mit dem „Kurvenlift“ hinauf.

Von 4. Februar bis Anfang März werden diese Lifte auch wochentags in Betrieb sein, prophezeit Ebner.

Reportage: Wintermärchen Gaißau

Die wirtschaftlich schwer angeschlagene Skischaukel präsentiert sich derzeit als Wintermärchen und Schneeloch. Der viele Pulverschnee nach dem Sturmtief zeigt, welches Potenzial die Region hat - mehr dazu in salzburg.ORF.at

