Nonnen feiern 1300-Jahr-Jubiläum ihres Klosters

Vor 1.300 Jahren wurde das Kloster am Nonnberg in der Stadt Salzburg von der Heiligen Erentrudis gegründet. Sie dürfte eine Nichte von Landespatron Rupert gewesen sein. Die Nonnen öffnen für die Feierlichkeiten ihre Räume.

Das Stift existiert seit 1.300 Jahren und gilt als das älteste durchgehend belebte Frauen-Kloster Europas. Für die Gründerin, die Salzburger Landesheilige Erentrudis, richten die Nonnen ein Hochfest aus. Die 16 Schwestern leben das ganze Jahr über zurückgezogen im Kloster. In dieser Woche sind sie mit den Vorbereitungen für das Fest-Wochenende beschäftigt.

ORF

Salzburger ins Kloster eingeladen

Die Salzburger sind eingeladen in die Stiftskirche zu kommen, sagt die Priorin Eva-Maria Saurugg: „Der Nonnberg gehört zu Salzburg dazu und es kommen so viele zu uns raufkommen. Nicht nur zum Hochfest, sondern auch zum Gebet das ganze Jahr über. Das macht diesen Ort aus. Und daher auch die Verehrung der Heiligen Erentrudis. Als Landesmutter war sie immer präsent“.

ORF

Die Nonnen putzen die Stiftskirche für die Vespern, Messen und das Pontifikalamt am Wochenende heraus. Zwei der Schwestern haben eigens ein Lied für die Heilige Erentrudis getextet und komponiert. Sie proben mit Unterstützung der Kirchenmusikerin Barbara Schmelz, die seit einem halben Jahr im Stift angestellt ist: Ich versuche meine Begeisterung für Kirchenmusik, für die Atmosphäre den Schwestern nahezubringen. Das ist ein frischer Wind, aber der tut den Nonnen sicher gut“.

Erentrudis-Lied erklingt in der Stadt

Text und Musik des Erentrudisliedes stammen aus der Feder von Schwester Miriam Eisl, Schwester Emmanuel Ingruber und Kirchenmusikerin Barbara Schmelz. Das Lied wird außerdem in einigen Pfarren erklingen. Und auch die Betreiber des Salzburger Glockenspiels haben das Erentrudis-Lied für sich entdeckt und werden es am Samstag in die Stadt hineinläuten.

ORF

Seit einem knappen Jahr steht eine neue Äbtissin den Salzburger Benediktinerinnen vor. Veronika Kronlacher bezeichnet sich selbst durchaus als streng: “Ich bin in gewissen Dingen streng. Das mögen nicht alle. Aber man sagt mir auch die Güte nach“.

ORF

In der Chor-Kapelle segnet sie mit einer Reliquie der Ordensgründerin ihre Mitschwestern. Das wird auch beim Hochfest am Wochenende geschehen. Dafür wird der große Silber-Schrein mit den Erentrudis-Reliquien in die Krypta gebracht. Wie in vielen anderen Klöstern auch, bleibt den Nonnen allerdings die Sorge um den fehlenden Nachwuchs. Bei den Erentrudis-Feierlichkeiten zum Jubiläum werden sie dafür weiter beten.

TV-Bericht über die Nonnberger Nonnen und ihr 1.300 Jahr-Stiftsjubiläum

Links: