Mordfall Krenn: Berufungen gegen Urteil

Im vergangenen Mittwoch verhandelten Prozess um den Mord am Salzburger Geschäftsmann Roland Krenn hat die Staatsanwaltschaft am Montag Strafberufung angemeldet. Auch die Verteidigung will Rechtsmittel einlegen.

Mit drei nicht-rechtskräftigen Schuldsprüchen endete der Prozess zum Mordfall Roland Krenn am Mittwoch vergangener Woche vorerst. Die Geschworenen sprachen alle drei Angeklagten schuldig, zu jeweils 15, 16 und sieben Jahren Haft.

Verhältnis der Strafen stimmt nicht

Der Anklage ist letztere Strafe für die Ex-Freundin des Hauptverdächtigen allerdings zu niedrig - vor allem im Verhältnis zu den anderen Strafen, bestätigt Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Denn mit sieben Jahren Haft habe die Drittangeklagte nicht einmal die Hälfte des möglichen Strafrahmens ausgefasst, während der Mitangeklagte Musiker mit 15 Jahren Dreiviertel des Strafrahmens erhalten hat. Daher sei die Strafe zu niedrig, das Verhältnis zu den Urteilssprüchen der anderen Angeklagten stimme nicht, argumentiert Neher den Entschluss der Staatsanwaltschaft.

Auch Verteidigung kündigt Rechtsmittel an

Auch Kurt Jelinek, Verteidiger der nicht- rechtskräftig verurteilten Frau, bestätigte am Montag gegenüber „Salzburg24“, dass er Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen werde. “Wir werden gegen das Urteil Rechtsmittel anwenden und eine Nichtigkeitsbeschwerde, eine Berufung gegen die Strafe und einen zivilrechtlichen Einspruch einbringen“, erklärt Jelinek.

Ob auch die Verteidiger der beiden anderen Angeklagten Rechtsmittel einlegen werden ist noch unklar. Über die Berufungen entscheidet das Oberlandesgericht in Linz. Nichtigkeitsbeschwerden gehen an den Obersten Gerichtshof.

