IS-Verdacht: Freigelassener sofort wieder in Schubhaft

Der in Salzburg verurteilte, mutmaßliche Komplize zweier IS-Massenmörder ist Freitag aus dem Gefängnis entlassen und sofort in Schubhaft genommen worden. Über diese Wende im Verfahren gegen den Marokkaner berichten mehrere Medien.

Der von Belgien an die österreichische Justiz ausgelieferte 27-Jährige war im vergangenen Oktober verurteilt worden, weil er den Kontakt in einem Salzburger Flüchtlingslager mit zwei Attentätern der Terrororganisation IS gestanden haben soll. Diese Männer waren laut französischer Justiz an dem islamistischen Massenmord von Paris im November 2015 beteiligt - mit 130 Toten und 683 Verletzten.

Anwalt kritisiert Schubhaft: „Rechtswidrig“

Der Oberste Gerichtshof Österreichs hat jedoch das Salzburger Urteil gegen den Marokkaner im Mai aufgeboben und einen neuen Prozess angeordnet. Der erste Termin für dieses kommende Verfahren ist für nächsten Donnerstag angesetzt. Der Anwalt des Verdächtigen nennt die Schubhaft seines Mandanten rechtswidrig.

