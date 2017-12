Korruptionsdebatte: Opposition erhöht Druck auf Mayr

Wohnbaulandesrat Hans Mayr (Bürgergemeinschaft) hat dem Landtag bisher keine Auskunft gegeben, ob er von Unternehmern Bürgschaften oder Geld für seinen Wahlkampf verlangt habe. SPÖ, FPS und FWS wittern Korruption, fordern weiter Aufklärung.

Mayr weist alle Vorwürfe zurück. In einer dringlichen Anfrage wollten die Sozialdemokraten im Landtag zuletzt von Mayr die Antworten zu Vorwürfen hören, über die seit Wochen in verschiedenen Medien berichtet wurde.

Illegale Parteienfinanzierung, Korruption?

Es geht um Spendensummen und Namen von Unternehmen, die Mayrs Partei mitfinanziert haben könnten. Dazu antwortete der Wohnbaulandesrat und Koalitionspartner in der Salzburger Landesregierung bisher nicht. Es gehe bei der Anfrage der Opposition nicht um eine Angelegenheit, die in den Vollziehungsbereich von Landesorganen falle, argumentiert der Politiker.

SPÖ, FPS, FWS fordern Aufklärung

Die Opposition in Salzburg werde das Schweigen nicht hinnehmen, sagt Roland Meisl, Landtagsabgeordneter und Wohnbausprecher der SPÖ: „Diese Vorwürfe in Richtung Korruption bei einer Partei, die in der Landesregierung sitzt, müssen restlos aufgeklärt werden.

Meisl hat mit Markus Steiner (FPS) und FWS-Mandatar Helmut Naderer eine neue und gemeinsame dringliche Anfrage vereinbart. Wohnbaulandesrat Mayr sagte dazu dem ORF auf Anfrage, bei der Sitzung des Landtages am kommenden Mittwoch werde sich alles aufklären. Und Erwin Seeauer, stellvertretender Landesobmann der Salzburger Bürgergemeinschaft, verweist auf einen kommenden Prüfbericht über die Finanzen der Partei. Dieser werde demnächst vorliegen.

Mayr will bald einen Prüfbericht vorlegen

Aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) heißt es, so lange die Vorwürfe gegen den Koalitionspartner nicht bewiesen sind, habe Mayr weiter das Vertrauen des Regierungschefs.

