Tür eingetreten, 74-Jährige schwer bedroht

In Abtenau (Tennengau) haben Polizisten am Freitag einen 48-jährigen Frühpensionisten festgenommen. Er soll die Wohnungstür seiner Nachbarin eingetreten und die 74-Jährige verletzt haben.

Die Frau alarmierte die Polizei, nachdem sie der Mann mit einem Nudelwalker verletzt haben soll. Als die Polizei, die von einer anderen Hausbewohnerin alarmiert wurde, eintraf, wurde der Mann auch gegen die Beamten handgreiflich.

Offenbar betrunken

Der 48-Jährige soll auf einen Polizisten eingeschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben. Der Frühpensionist sei alkoholisiert gewesen, teilen die Ermittler mit. Sie brachten ihn in die Justizanstalt Salzburg in Puch (Tennengau). Warum der Abtenauer so ausgerastet ist, darüber gibt es bisher keine Angaben. Der Mann soll noch weiter vernommen werden.

