Ärzte-Lehrpraxen: Finanzierung gesichert

Durch Lehrpraxen, in denen angehende Mediziner ein halbes Jahr lang bei einem Hausarzt mitarbeiten, sollen künftig wieder mehr Mediziner als Hausärzte gewonnen werden. In Salzburg ist die Finanzierung der Lehrpraxen gesichert.

Bei den Ärztinnen und Ärzten steht eine große Pensionierungswelle bevor - die Hausärzte brauchen dringend Nachwuchs. Bisher war die Lehrpraxis für Jungmediziner, in der sie den Alltag eines Hausarztes kennenlernen, freiwillig. Ab Mitte 2018, nach der neuen Ärzte-Ausbildung, ist dieses Praktikum verpflichtend.

Der Bund übernimmt die Kosten nicht vollständig, zahlt aber eine halbe Million Euro dazu. Damit soll in Salzburg ein Fünftel der Kosten gedeckt werden, sagt Landesfinanzreferent Christian Stöckl. Das Land und die Salzburger Gebietskrankenkasse haben sich darauf geeinigt, auch im Jahr 2018 den Großteil der Kosten für die Lehrpraxis der angehenden Mediziner zu übernehmen. So hofft man, dass junge Ärztinnen und Ärzte am Beruf des Hausarztes Gefallen finden und sich dafür entscheiden.

