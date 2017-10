Betrunkenen Raser geschnappt

Viel zu schnell und mit zu viel Alkohol im Blut ist ein 32-jähriger Oberösterreicher bei Strobl (Flachgau) in eine Polizeikontrolle geraten.

Die Beamten hielten den Wagen an, weil er mit 157 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Erlaubt ist dort ein 100er. Der Alkotest bei dem Lenker ergab 1,2 Promille. Die Polizei nahm dem Raser den Führerschein an Ort und Stelle ab.

Schwerer Alko-Unfall in Zell

In der Nacht auf Donnerstag hat bei Zell am See (Pinzgau) ein schwer betrunkener Autofahrer nach einem Unfall mit Überschlag noch selbst die Polizei geholt - mehr dazu in salzburg.ORF.at (26.10.2017)