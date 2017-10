Alkolenker verursachen drei Unfälle

Donnerstagfrüh verursachten Alkolenker in Salzburg drei Unfälle mit erheblichem Sachschaden. Alle drei Betrunkenen blieben unverletzt. Ein 22-jähriger Pinzgauer war mit 1,9 Promille unterwegs.

Im Ortsgebiet von Schleedorf (Flachgau) setzte eine 32-Jährige in den frühen Morgenstunden ihren Pkw gegen eine Gartenmauer. Die Lenkerin blieb unverletzt, am Auto aber entstand Totalschaden. Ein Alkotest ergab, dass die Frau 1,54 Promille hatte. Die Polizei nahm ihr den Führerschein ab.

Alkolenker befreite sich aus Auto und rief Polizei

Ebenfalls unverletzt blieb ein 22-jähriger Alkolenker, der bei Thumersbach (Pinzgau) in Fahrtrichtung Zell am See die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit seinem Auto Verkehrsleiteinrichtungen und Bäume touchierte. In Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 22-Jährige befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Pinzgauer war mit 1,9 Promille unterwegs.

APA/Barbara Gindl

Auch in Hallein (Tennengau) krachte ein 22-jähriger Probeführerscheinbesitzer gegen zwei Uhr Früh mit seinem Pkw gegen ein geparktes Auto und beschädigte dieses. Anrainer wurden durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Ein Alkotest ergab 0,76 Promille. Der Halleiner wurde angezeigt.