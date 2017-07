Alkolenker fährt vier Personen nieder

In Seekirchen (Flachgau) hat am Sonntag ein Autofahrer mehrere Besucher des Strandfestes am Wallersee verletzt. Der Betrunkene wollte vor einer Polizeikontrolle flüchten und raste vom Parkplatz zu einem Lokal auf dem Festgelände.

Gegen drei Uhr früh wurde eine Polizeistreife zum Fest-Parkplatz am Wallersee gerufen. Ein Betrunkener würde versuchen, mit seinem Auto wegzufahren, hieß es. Als der Mann die Polizisten sah, startete er den Motor und fuhr mit hohem Tempo Richtung Festgelände davon. Dabei erfasste der Wagen einen 29-jährigen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, schleifte ihn mehrere Meter mit und verletzte ihn schwer.

20-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme

Danach fuhr der Flüchtende durch eine Gruppe Festbesucher, die vor einem Lokal standen. Zwei Männer werden gerammt und ebenfalls verletzt. Nach wenigen Metern erfasste der Lenker dann noch einen 26-jährigen Festbesucher frontal, das Opfer wurde auf die Motorhaube und schließlich zu Boden geschleudert.

Der Verdächtigte sprang daraufhin aus dem Auto und flüchtete zu Fuß, nach einer kurzen Verfolgungsjagd und einem Handgemenge konnten ihn die Polizeibeamten aber überwältigen. Dabei wehrte sich der Mann heftig und verletzte auch noch einen der Polizisten.

Gestohlene Kennzeichen und Diebesgut im Auto

Das Ergebnis der anschließenden Überprüfung war selbst für die Polizei erstaunlich: der 20-Jährige aus der Stadt Salzburg war mit 1,5 Promille Alkohol im Blut nicht nur stark betrunken, er hatte auch keinen Führerschein, außerdem waren die Kennzeichen an seinem Auto gestohlen.

Gestohlen war auch der Inhalt seines Kofferraums, nämlich drei Hochdruckreiniger samt Zubehör und ein Bohrhammer. Diese Gegenstände waren vergangene Woche in Neumarkt (Flachgau) gestohlen worden. Der 20-Jährige wurde in die Justizanstalt in Puch-Urstein eingeliefert.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun Zeugen und Personen, die durch den Vorfall verletzt wurden. Diese werden ersucht, sich persönlich oder telefonisch unter 059133 5126 bei der Polizeiinspektion Seekirchen zu melden.

Links: