Pinzgauer Spitäler noch heuer Teil der SALK?

Noch heuer soll das Tauernklinikum - also der organisatorische Zusammenschluss der Spitäler Mittersill, Zell am See und Ritzensee - unter die Leitung der Salzburger Landeskliniken (SALK) kommen. An den Plänen gibt es aber auch Kritik.

Noch läuft der Zusammenschluss zwischen den Krankenhäusern Mittersill, Zell am See und dem Privatsanatorium Ritzensee Saalfelden (Pinzgau) nicht allzu rund. So musste der ehemalige ärztliche Leiter Rudolf Pointner, nach dem Abgang seines Nachfolgers Peter Pozgainer Ende Juni, erneut die Leitung übernehmen.

Dessen ungeachtet will Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) noch heuer das Tauernklinikum in die Landeskliniken eingliedern. Das sei deswegen so kompliziert, weil es mehrere Gesellschaften gebe - allen voran die Privatklinik Ritzensee GmbH. Für die muss jetzt der Verkehrswert berechnet werden.

SPÖ: „Unglückliche Vorgangsweise“

Auf die politischen Gespräche folgen nun die Detailverhandlungen. Für die SPÖ-Opposition im Landtag ist das keine glückliche Vorgangsweise. Weder die Krankenhausmitarbeiter noch die betroffenen Gemeinden seien über den nun beschlossenen Fahrplan informiert worden - das führe nur zu Verunsicherung aller, heißt es von der SPÖ.

