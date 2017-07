Swap-Prozess: Erster Gutachter wird befragt

Am Salzburger Landesgericht wird am Dienstag der Prozess zur Übertragung von Finanzgeschäften von der Stadt auf das Land fortgesetzt. Am Vormittag wird erstmals ein Gutachter befragt. Dieser gilt als Experte in Börsen- und Finanzfragen.

SPÖ-Politikern und ehemaligen und amtierenden Spitzenbeamten wird Untreue und Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. In dem Verfahren geht es um den Übertrag verlustträchtiger Finanzgeschäfte von der Stadt auf das Land - zum angeblichen Schaden des Steuerzahlers.

Laut Anklage soll SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden 2007 mit dem ehemaligen Finanzreferenten des Landes, Othmar Raus (SPÖ), die Übergabe der Geschäfte ohne Gegenleistung vereinbart haben - und das, obwohl diese damals mit fünf Millionen Euro im Minus waren. Für die Staatsanwaltschaft ist das Untreue zu Lasten des Landes Salzburg.

Raus, Paulus und Schaden bestreiten Absprache über Finanzgeschäfte

Beim Prozessauftakt Anfang Juni erklärten sich Othmar Raus und Heinz Schaden für nicht schuldig. Es hätte keine politische Absprache gegeben. Eine Weisung an Beamte wäre erst recht nicht erfolgt, sagten die Angeklagten.

ORF / Christine Hackenbuchner

Auch die angeklagten Spitzenbeamten waren sich keiner Schuld bewusst. Magistratsdirektor Martin Floss war zum Zeitpunkt der fraglichen Finanztransaktionen Mitarbeiter im Büro des Bürgermeisters. Mit den faulen Stadt-Finanzpapieren habe er nichts zu tun gehabt. Floss habe Monika Rathgeber Anfang Juni erstmals persönlich kennengelernt, zuvor nie mit ihr gesprochen oder telefoniert. Ebenso habe er nie Kontakt gehabt mit Ex-Finanzreferent Raus oder dessen Finanzabteilungschef Paulus wegen dieser Papiere.

Rathgeber räumte als einzige Untreue ein

Im Prozess zur Übertragung von Finanzswaps von der Stadt auf das Land Salzburg legte Ex-Budgetreferatsleiterin Monika Rathgeber Anfang Juni überraschend ein Geständnis zum Untreuevorwurf ab. Die Übertragung der Swaps 2007 wäre auf Weisung ihres Abteilungsleiters Eduard Paulus erfolgt - und diese Weisung wäre auf politischem Wege von Statten gegangen, sagte Rathgeber - mehr dazu in: Swap-Prozess: Rathgeber räumt Untreue ein (salzburg.ORF.at; 05.6.2017).

ORF

Zeugen und Gutachter werden befragt

Was nun stimmt, das soll ab Dienstag die Einvernahme von Zeugen und Gutachtern klären. Auf der Zeugenliste stehen prominente Namen, wie etwa Ex-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) und ihr Ex-Stellvertreter Brenner (SPÖ), dazu auch der frühere Olympiaberater Erwin Roth. Am Dienstag beginnt zunächst die Gutachter-Einvernahme. Die Aussagen werden insgesamt bis Ende Juli dauern.

