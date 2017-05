„Stille Nacht“: Land Salzburg lädt Papst ein

Das Land Salzburg lädt Papst Franziskus jetzt offiziell zu einem Besuch im Jahr 2018 ein. Anlass ist der 200-Jahr-Jubiläum des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“, das am 24. Dezember 1818 in Oberndorf (Flachgau) erstmals gesunden wurde.

Die schriftliche Einladung wird dieser Tage über den päpstlichen Nuntius an den Vatikan abgeschickt, betonte die Landeskorrespondenz am Freitag. Die Einladung der Landesregierung ist mit Erzbischof Franz Lackner und Bundespräsident Alexander Van der Bellen abgestimmt. Der mögliche Besuch ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant.

ORF

Höhepunkt des geplanten Jubiläumsjahres

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) geht in dem Schreiben auf die Bedeutung des Liedes ein, das in mehr als 300 Sprachen übersetzt wurde. Das Bundesland plant aus diesem Anlass ein Jubiläumsjahr. Man wolle sich intensiv „mit Fragen des Friedens in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft, angefangen von den Familien bis hin zur internationalen Politik, auseinanderzusetzen. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei, zum Frieden in den Stätten des Alten und Neuen Testaments und damit der Wiege der Christenheit auch praktisch beizutragen“, schreibt der Landeshauptmann.

Eine Besuch des Papstes „wäre nicht nur für unser Land eine große Ehre und Freude, sondern ein großartiges Signal, über das Lied ‚Stille Nacht! Heilige Nacht!‘ die Bedeutung des Friedens für die Menschheit in einer scheinbar aus den Fugen geratenen Welt bewusst zu machen“, so Haslauer. Sollte Franziskus tatsächlich zusagen, wäre dies der dritte Besuch eines Papstes in Salzburg in der jüngeren Geschichte: Bereits 1988 und 1998 stattete Johannes Paul II. der Stadt Salzburg Besuche ab.

„Stille Nacht“ weltweit populär

Zum „Stille Nacht“-Jubiläum plant das Land Salzburg schon mehrere große Veranstaltungen. So gibt beispielsweise das Landestheater mit Unterstützung aus einem Sonderbudget ein Musical zu dem Lied in Auftrag. Der Priester Josef Mohr und der Lehrer Franz Xaver Gruber hatten „Stille Nacht“ ja 1818 für die Christmette in der Kirche von Oberndorf geschrieben. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das Lied weltweit populär.

