ÖVP: Auch Ex-Gemeindebundchef will Kurz

In der Suche der ÖVP nach einem neuen Obmann mehren sich auch in Salzburg Stimmen, die Außenminister Sebastian Kurz wollen. Unter ihnen ist einer der profundesten Kenner der Partei, Helmut Mödlhammer.

Er war bis vor Kurzem mächtiger Chef des österreichischen Gemeindebundes. Helmut Mödlhammer sagt es deutlich: Sebastian Kurz sei der Richtige und müsse am Sonntag beim ÖVP-Bundesparteivorstand das Ruder übernehmen.

Der Posten des Obmanns in der ÖVP sei kein leichter. „Die ÖVP ist eine Partei der Vielfalt, breit aufgestellt, und hat mit erfolgreichen Landesorganisationen und den Bünden viele Interessen zu vertreten. Das ist eine schwierige Aufgabe und daher sind gerade in letzter Zeit mehrere ÖVP-Obleute auch gescheitert“, betont Mödlhammer, der selbst „Urgestein“ in der ÖVP ist.

„Er ist der Richtige für die ÖVP“

Die Partei diskutiert nun intern über die Frage, wie weit der Umbau gehen soll, den Kurz unmittelbar nach dem Rücktritt Reinhzold Mitterlehners verlangt hat. Man müsse dem neuen Obmann mehr Kompetenzen zugestehen - nach innen wie auch nach außen, betont auch Helmut Mödlhammer.

„Die Partei allein wird´s aber nicht sein. Er muss - weit darüber hinaus - sich auch das Vertrauen der Menschen erkämpfen. Sebastian Kurz kann das aber und ist auch in der Lage, weit über den Parteirand hinaus zu denken. Trotz seiner Jugend hat er als Außenminister eine sehr gute Figur gemacht und sich auch getraut, Standpunkte zu vertreten, für die er anfangs gescholten wurde, die heute aber allgemeine Anerkennung finden. Er soll neue interessierte und tüchtige Leute ins Boot holen, die dann den Boden für eine gute Entwicklung der Partei legen sollen.“

„Neuer Stil und weniger Streit nötig“

Dieser Boden brauche aber noch etwas im Fundament, nämlich einen neuen Stil und weniger Streit, ergänzt Mödlhammer. Das sind freilich Vorhaben, die auch schon oft versprochen, aber nicht immer gehalten wurden. Der Polit-Profi Mödlhammer rechnet jedenfalls mit Neuwahlen im Herbst.

