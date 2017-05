Zahl der Elektroautos spürbar gestiegen

Die Zahl der Elektroautos hat sich in Salzburg in den vergangenen drei Jahren verdreifacht. Das hat die Landesstatistik erhoben. Was sich nach viel anhört, wirkt in absoluten Zahlen aber immer noch sehr bescheiden.

Derzeit sind 850 Elektroautos in Salzburg zugelassen - drei Mal soviele wie noch drei Jahre zuvor. Diese Verdreifachung der Zahlen nimmt sich neben der Zahl der anderen Antriebsarten allerdings sehr bescheiden aus: Rund 300.000 Autos sind in allen Bezirken zugelassen, dazu kommen nocheinmal rund 30.000 Lastwagen aller Gewichtsklassen. Auch Motorräder und Mofas sind in Salzburg auch sehr beliebt, insgesamt sind es rund 50.000.

Flachgau mit höchster Autodichte

Gemessen an der Bevölkerung gibt es im Bundesland Salzburg derzeit 551 Autos pro 1.000 Einwohner - die meisten davon im Flachgau, dort sind es sogar mehr als 600. Nach Gemeinden betrachtet sind die meisten Privatautos in Göriach zugelassen - dort sind es knapp 800 pro 1.000 Einwohner. Allerdings hat Göriach nur knapp 350 Einwohner. Die wenigsten Autos pro 1.000 Einwohner sind mit 400 in der Stadt Salzburg zugelassen.

ORF

Die Mehrheit der Autos auf Salzburgs Straßen, nämlich ein Drittel, ist zwischen sechs und 12 Jahre alt. Auch die bevorzugte Automarke der Salzburger hat die Landesstatistik erhoben: Es ist dies mit großem Abstand Volkswagen. Alleine von dieser Automarke sind im Bundesland Salzburg fast 70.000 Fahrzeuge unterwegs.

