Österreichische Meisterschaft: Bangen um Rennpiste

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) kämpft der Skiclub bei den Österreichischen Meisterschaften um die ÖSV-Rennpiste. Die Wärme tagsüber und fehlender Frost in der Nacht setzen der Strecke auf dem Zwölferkogel schwer zu.

Für Donnerstag ist das Abfahrtstraining der Damen angesetzt. Am Freitag soll dann das Rennen um den Staatsmeistertitel gefahren werden. Alle anderen Rennen bei Damen und Herren wurden schon in den letzten Tagen ausgetragen. Durch den bedeckten Himmel in der Nacht kann die Tageswärme nicht in den Weltraum abstrahlen. Es entsteht keine gefrorene Schneedecke, die im Frühling die Basis für den Firn wäre. Der Schnee schmilzt dann immer schneller ab.

Fast alle Rennen schon entschieden

Zuletzt holten sich der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr und Rosina Schneeberger aus Tirol am Mittwoch in die Meistertitel im Super-G. Die Titel in der alpinen Kombination gingen an Kriechmayr und die Tirolerin Ricarda Haaser.

Wo noch Ski fahren bis Ostern?

Obwohl die Karwoche erst Mitte April ist, fahren viele Lifte in großen Salzburger Skigebieten bis Ostern - trotz der Wärme. Kleinere im Norden wie in Lofer (Pinzgau) beenden die Saison vorzeitig. Unken und Gaißau-Hintersee sind schon geschlossen - mehr dazu in salzburg.ORF.at (29.3.2017)