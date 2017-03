Wo kann man Ski fahren bis Ostern?

Obwohl die Karwoche erst Mitte April ist, fahren viele Lifte in großen Salzburger Skigebieten bis Ostern - trotz der Wärme. Kleinere im Norden wie in Lofer (Pinzgau) beenden die Saison vorzeitig. Unken und Gaißau-Hintersee sind schon zu.

Gerald Lehner

In Obertauern und in Sportgastein bei Bad Gastein (Pongau) wird im Hochgebirge sogar bis 1. Mai gefahren, auf dem Kitzsteinhorn noch viel länger. Im Unkener Heutal dagegen - in anderen Wintern oft ein Schneeloch bis weit ins Frühjahr hinein - haben die Lifte beim Dürrnbachhorn heuer schon zugesperrt. In den Nordalpen liegt der Schnee nur noch weiter oben in den Gipfelbereichen.

Die Wärme der letzten Tage setzte den Schneedecken weiter unten stark zu. Das ist auch ein Grund für das Management der Bergbahnen in Lofer (Pinzgau), heuer früher Schluss zu machen, sagt Geschäftsführer Willy Leitinger: „Es gab bei uns schon immer die Diskussion, ob die Karwoche wirtschaftlich noch Sinn macht. Und heuer gibt es auch keinen Wintereinbruch mehr laut den Wetterberichten."

Saalbach bald in Teilbetrieb

Die Loferer sperren am Freitag zu. In anderen Pinzgauer Skigebieten wie in Zell oder Saalbach-Hinterglemm wird bei guter Schneelage weiter oben bis Ostern gefahren. Die Saalbacher bleiben bis Ende dieser Woche im Voll- und dann bis Ostern im Teilbetrieb.

Pongau: „Es geht fantastisch bei uns“

Auch im Pongau fahren die Lifte der meisten großen Skigebiete bis Ostern. Die Schneelage sei noch gut, sagt Christoph Baumann, Geschäftsführer der Bergbahnen in Wagrain. Wenn Ostern so spät ist, dann wirke sich das schon auf die Buchungen aus: „Bei diesem Ostertermin, dass ab Mitte bis Ende März deutlich schwächere Wochen sind. Aber wir bieten zu Ostern noch sehr gute Bedingungen an. Es geht bei uns noch fantastisch, und wir machen uns keine Sorgen, dass zu wenig Gäste kommen."

Insgesamt sind die Manager der Skigebiete mit der Saison zufrieden, obwohl viele zu Beginn des Winters wegen des Schneemangels ihre Sorgen hatten.