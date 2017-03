Lärmschutz: Zederhauser Einhausung in Betrieb

In Zederhaus (Lungau) wurde Montag an der Tauernautobahn der neue Lärmschutz in Betrieb genommen. Die 70 Mio. Euro teure Einhausung ist nun für den Verkehr freigegeben. Statt auf Autos blicken die Zederhauser bald auf eine große Grünfläche.

Die erste Röhre in Fahrtrichtung Süden ist schon im Dezember 2015 eröffnet worden. Montagvormittag geht für die kleine Lungauer Gemeinde ein langer Streit endgültig zu Ende. Auch die Tunnelröhre der neuen Einhausung in Richtung Salzburg wird nun für den Verkehr freigegeben.

ORF

Vor mehr als 15 Jahren begannen die Zederhauser, diesen Schutz für ihren Ort zu fordern. Es gab sogar Blockaden der Tauernautobahn, um dem Nachdruck zu verleihen – weniger Lärm, mehr Lebensqualität, das waren die Ziele. Die Planungen der Autobahngesellschaft ASFINAG für die Einhausung begannen im Jahr 2000.

Fünf Hektar neuer Lebensraum

16.000 Fahrzeuge täglich rollen ab sofort durch die zwei Tunnelröhren - nicht mehr direkt am Ort vorbei. In der Hauptreisezeit im Sommer zählt man täglich bis zu 40.000 Fahrzeuge. Die Tunneloberflächen werden nun begrünt. Die Gemeinde gewinnt dadurch fünf Hektar Fläche für Erholungsräume. Diese sollen für Veranstaltungen dienen und landwirtschaftlich genutzt werden. Auch ein neuer Korridor für Wildtiere führt über die Autobahn.

Links: