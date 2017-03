Austria-Salzburg-Stadion: Lösung zeichnet sich ab

Die Genehmigung für die Tribüne des Stadions des SV Austria Salzburg in Salzburg-Maxglan könnte jetzt doch verlängert werden. Der Nachbar - die Stieglbrauerei - hat zumindest vorerst nichts dagegen.

Die Stadt Salzburg hatte den Bau der Tribüne 2015 mit 400.000 Euro unterstützt. Dann stellte sich heraus, dass sie schon 2018 wieder abgebaut werden sollte - nach nur drei Jahren. Die Genehmigung wurde nämlich nur befristet erteilt - und eine Verlängerung scheitere vor allem an einem Grundstücksnachbarn: der Stieglbrauerei.

Der Brauerei gehören die unmittelbar an das Austria-Salzburg-Stadion angrenzenden Flächen. Dort sollen in einigen Jahren Wohnungen entstehen. Einen Lärmerreger wie ein Fußballstadion könne man da kaum gebrauchen. So berichteten es zumindest die heimischen Medien. Von Stiegl selbst wollte sich dazu aber bisher nie jemand öffentlich äußern.

Genehmigung aber nur befristet verlängert

Diese Woche kam es nun zu einem entscheidenden Treffen zwischen Vertretern der Brauerei und Otto Konrad: Der Landtagsabgeordnete (Ex-Team-Stronach) und ehemalige Fußballtorhüter hat bei der Austria zwar derzeit keine offizielle Funktion, tritt bei den Verhandlungen aber als Repräsentant des Klubs auf. Ergebnis der Gespräche: Austria Salzburg wird beim Magistrat eine Verlängerung der Tribünengenehmigung beantragen - und Stiegl wird vorerst keine Einwände erheben.

Eine echte Lösung für das Standort-Problem der Austria ist das freilich nicht: Die Genehmigung wird wohl wieder nur befristet auf maximal drei Jahre erteilt. Danach gehen die Diskussionen von vorne los.

