Passämter rechnen heuer mit großem Andrang

Im Bundesland Salzburg verlieren heuer mehr als 67.000 Reisepässe ihre Gültigkeit. Vor allem zwischen April und Juli müsse daher mit längeren Wartezeiten gerechnet werden, sagen die Experten

In diesem Zeitraum ist der Andrang in den Passämtern nämlich besonders groß. Reisepässe können in fast allen Gemeinden und bei den Passbehörden in den Bezirkshauptmannschaften und im Magistrat beantragt werden. Die Kosten für einen neuen Sicherheitsreisepass betragen etwa 76 Euro.

