Wintersport-Events: Pongau bleibt Zentrum

Auch diese Woche bleibt der Pongau Zentrum der Wintersport-Profis. Nach dem Dreikönigsspringen am 6. Jänner geht es für die Snowboarder in Bad Gastein um Weltcuppunkte, ebenso für die Alpinen Skidamen in Flachau und Altenmarkt-Zauchensee.

Der Nachtslalom der Damen steigt am Dienstag in Flachau, Parallel-Slalom und Teambewerb der Snowboarder am Dienstag und Mittwoch in Bad Gastein, und dann zum Abschluss am Wochenende Abfahrt und Kombination der Damen in Altenmarkt-Zauchensee: Der Pongau wird in dieser Woche zum Nabel des Wintersports.

Fünf Weltcup-Bewerbe innerhalb von sechs Tagen bedeuten auch für den Salzburger Landesskiverband viel Prestige, sagt Präsident Bartl Gensbichler. „Wir haben im alpinen Bereich auch noch zwei Europacup-Rennen in Zell am See und Saalbach. Wir sagen ja immer, wir sind der stärkste Landesverband. Salzburg soll auch die Skination Nummer eins bleiben. Und solche Veranstaltungen helfen uns, auch zu zeigen, dass wir die Nummer eins sind.“

Mehr als 35.000 Zuschauer erwartet

Mehr als 35.000 Zuschauer werden in dieser Woche bei den drei Weltcup-Stationen erwartet und hoffen auch auf heimische Erfolge. Die Slalom-Damen kämpfen am Dienstag im letzten Slalom vor der WM in St. Moritz um den ersten Podestplatz seit mehr als zwei Jahren. Auch die Snowboarder Claudia Riegler und Andreas Prommegger wollen es in Bad Gastein erstmals in diesem Winter unter die Top Drei schaffen.

