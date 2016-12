Viele Verletzte bei Skiunfällen

In Salzburgs Skigebieten sind am Freitag bei Traumwetter zahlreiche Skifahrer und Snowboarder bei Pistenunfällen verletzt worden. In zwei Fällen flüchtete einer der Unfallbeteiligten, ohne seine Daten bekanntzugeben.

Am Katschberg (Lungau) stürzte ein 25-jähriger Snowboarder aus Deutschland nach der Kollision mit einem 33-jährigen Skifahrer so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen werden musste. Der Skifahrer blieb unverletzt.

Auf der Schmittenhöhe bei Zell am See (Pinzgau) touchierte schon kurz nach Betriebsbeginn in der Früh ein 64-jähriger Skifahrer aus der Ukraine zwei Urlauberkinder aus England. Die jungen Gäste - vier und sechs Jahre alt - kamen zu Sturz und mussten im Spital ambulant behandelt werden. Ihr Unfallgegner wurde nicht verletzt.

Gerlosplatte: Fahrerflucht bei schwerem Unfall

Im Skigebiet Hochkrimml-Gerlosplatte an der Landesgrenze zu Tirol stießen eine 14-jährige Einheimische und ein 49-jähriger Tourist aus Deutschland zusammen, wobei sich der Mann im Rückenbereich verletzte. Im gleichen Skigebiet wurde am Freitag auch eine 15-jährige Deutsche von einem unbekannten Skifahrer angefahren. Der Mann beging Fahrerflucht, das Mädchen erlitt beim Zusammenstoße schwere Verletzungen.

Am Fanningberg (Lungau) kollidierte eine 41-jährige Skifahrerin aus Deutschland mit einer 66-jährigen Skifahrerin aus den Niederlanden. Die 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Bein. Die 41-Jährige leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Rettungshubschrauber „Martin 10“ flog die Verletzte in das Krankenhaus Schwarzach.

Zwei Kollisionen in Obertauern

Zwei Kollisionen meldete die Polizei auch aus Obertauern (Pongau/Lungau). Dort beging ein Mann Fahrerflucht, nach dem er mit einem 22-jährigen Deutschen zusammengestoßen war. Der Unbekannte blieb kurz stehen, setzte seine Fahrt aber ohne Hilfe zu leisten fort. Der 22-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Im gleichen Skigebiet krachten dann auch noch ein 23-jähriger Snowboarder und ein 45-jähriger Skifahrer - beide aus Deutschland - zusammen. Beide mussten verletzt von der Pistenrettung ins Tal gebracht werden.

Und Freitagvormittag wurde bei St. Michael im Lungau ein 48-jähriger Skifahrer schwerst verletzt - er wurde über die Pistenbegrenzung geschleudert und stürzte 25 Meter ab. Mehr dazu in 25-Meter-Absturz über Pistenrand: schwer verletzt (salzburg.ORF.at; 30.12.2016).