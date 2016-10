Lokführer tot: Von Kollegen mitgenommen?

Ist der vor zwei Wochen bei Salzburg-Kasern getötete Lokführer möglicherweise von einem Kollegen mitgenommen worden? Diese Frage stellen sich Ermittler nach dem Unfall auf dem Bahndamm. Die Polizei weitet ihre Erhebungen aus.

In ÖBB-Kreisen wird schon seit Tagen davon geredet. Nun bestätigt es auch die Polizei. Untersucht wird nun auch, ob der tödlich verunglücke Lokführer möglicherweise von einem Kollegen ein Stück mitgenommen worden war, um schneller bei seinem Auto für den Weg nach Hause zu sein.

Kollege wird vernommen

Der Mann könnte bei einem außerplanmäßigen Halt ausgestiegen sein, irgendwie an der Lok oder an einem der Güterwagen hängengeblieben und so zu Tode gekommen sein. In den ersten Tagen nach dem Unglück - der 38-Jährige war erst Stunden später von einem Arbeitskollegen gefunden worden – ging die Polizei noch davon aus, dass der Mann zu Fuß auf den Gleisen unterwegs war.

Nun wird ein Lokführer vernommen, der den verunglückten Kollegen mitgenommen haben könnte. Die Ermittlungen gehen laut Polizei weiter.

