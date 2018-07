Drei Tage nach Installation: Erster Poller Unfall

Erst am Montag wurden in der Hofstallgasse die neuen Antiterror-Poller installiert. Am Mittwoch gab es bereits den ersten Unfall - inklusive versuchter Fahrerflucht.

Drei Tage nach ihrem Einbau kam es nun am Mittwoch offenbar zum ersten Unfall in Verbindung mit den neuen Pollern in der Hofstallgasse. Ein Autofahrer ist gegen einen der Poller gefahren und hat danach in seinem beschädigten Wagen die Flucht ergriffen. Augenzeugen haben die Polizei informiert, der Lenker konnte nach kurzer Fahndung angehalten werden, der 58-Jährige Italiener wird angezeigt.

Poller sollen vor Amokfahrern schützen

Die neuen Poller befinden sich am Anfang der Hofstallgasse. Sie sollen die Innenstadt und den Festspielbezirk vor Amokfahrern schützen. Installiert wurden die Poller am Montag - mehr dazu in: Anti-Terror-Poller für Festspielbezirk (salzburg.ORF.at; 16.7.2018)

ORF/Gerald Gundl

