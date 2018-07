Reallöhne deutlich gestiegen

Die realen Netto-Löhne sind in Salzburg zuletzt deutlich gestiegen - und zwar um rund viereinhalb Prozent. Im bundesweiten Vergleich schneidet Salzburg jedoch weiterhin schlecht ab.

Bei den Löhnen gibt es in Salzburg deutliche regionale Unterschiede. Am besten verdienen die Flachgauer, am schlechtesten die Pinzgauer. Im Österreichvergleich liegt Salzburg damit aber immer noch unter den schlechtesten Bundesländern, kritisiert die Arbeiterkammer. So verdienen beispielsweise Niederösterreicher im Schnitt 200 Euro netto mehr pro Monat als Salzburger.

Hohe Teilzeitquote

Im ganzen Bundesland verdienen laut Arbeiterkammer etwa 100.000 Arbeitnehmer weniger als 1.000 Euro netto. Das liege vor allem an der hohen Teilzeitquote.