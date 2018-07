Herzinfarkt am Steuer: Lebensrettung auf der A1

Auf der Westautobahn (A1) hat Dienstagvormittag bei Hallwang (Flachgau) ein Autolenker einen Herzanfall erlitten und ist gegen die Leitschiene geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin. Ein Fahrzeuginsasse wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung München zwischen der Abfahrt Wallersee und Salzburg Nord. Dort krachte der Pkw gegen die Leitschiene und überschlug sich. Der Fahrer dürfte am Steuer einen Herzstillstand erlitten haben. Der schwer verletzte Lenker musste per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus gebracht werden.

Mit Defibrillator wiederbelebt

Ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter hat dem Mann das Leben gerettet. Der ehrenamtliche Rotkreuzhelfer hat den Mann mit einem Defibrillator wiederbeleben können. Diesen hat er in seinem Auto mitgehabt - beruflich ist er nämlich Vertreter für Medizinprodukte.

Beide Verletzte ins Landeskrankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurde auch ein zweiter Fahrzeuginsasse verletzt, auch er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht. Nach dem Unfall hatte sich ein neun Kilometer langer Stau gebildet.