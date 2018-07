Salzburg Spieler Caleta-Car vor Wechsel?

Fußballmeister Salzburg hat seit Mittwoch einen WM-Finalisten im Kader. Mit dem Erreichen des Endspiels mit der kroatischen Nationalmannschaft wird ein Weiterverbleib von Duje Caleta-Car immer unwahrscheinlicher.

Anfragen von mehreren Top-Vereinen aus Italien und Spanien sollen auf dem Tisch liegen. Von einer Ablösesumme um die zwölf Millionen Euro ist die Rede. Duje Caleta-Car wurde 2014 um 80.000 Euro von Pasching nach Salzburg geholt, bei der WM absolvierte er bisher ein Spiel - ein Einsatz im WM Finale ist eher unwahrscheinlich.

APA/EXPA/JFK

Caleta-Car hält sich bedeckt

Der 21-Jährige hielt sich aber selbst zu einem baldigen Wechsel ins Ausland bedeckt. „Das ist eine schwierige Frage jetzt - ich bin immer im Kontakt mit Leuten von Red Bull, mit dem Sportdirektor, dem Präsidenten und ich weiß nicht was in den nächsten Tagen und Monaten passieren kann. Ich habe noch ein paar Tage WM-Finale und konzentriere mich auf das was kommt“, so der Fußballspieler.