Polizei rüstet sich für WM-Spiel Kroatien-England

Nach den Zusammenstößen von Fußballfans in Wien nach dem WM-Spiel am Samstag, soll es am Mittwochabend rund um das Augustinerbräu mehr Polizeipräsenz geben. Dort wird das Semifinalspiel zwischen Kroatien und England übertragen.

Die Bilder aus Wien waren schockierend und hatten den Charakter einer Straßenschlacht. Mehrere Schwerverletzte waren die Folge. Auch in Salzburg haben hunderte Kroaten den Sieg ihrer Mannschaft ausgelassen gefeiert - vor allem im Augustiner-Bräustübl im Salzburger Stadtteil Mülln. Diese Feiern verliefen - im Gegensatz zu Wien - weitgehend friedlich und ohne gröbere Zwischenfälle.

Mehr Polizei aufgrund der Erfahrungen in Wien

Damit das auch beim Spiel zwischen England und Kroatien so bleibt, soll die Polizeipräsenz rund um das Public Viewing erhöht werden, sagt Michael Rausch, Sprecher der Salzburger Polizei: „Wir haben aufgrund der Erfahrungswerte in Wien personell zusätzliche Maßnahmen geplant und Vorkehrungen getroffen und wir werden uns entsprechend Einsatzbereit halten.“

Auch von einem kroatischen Fanmarsch von der Stadt in´s Augustinerbräu war bereits gerüchteweise zu hören, bestätigt Rausch: „Wir haben davon gehört, definitiv wissen wir aber nicht ob ein solcher Fanmarsch stattfindet oder geplant ist. Aber wir werden das beobachten und allfällige Schritte setzen.“

Bengalische Feuer und Pyrotechnik verboten

Auf den Bildern der letzten Salzburger Viertelfinalfeiern waren auch bengalische Feuer zu sehen, gezündet mitten in der Menschenmenge. Diese bis zu 2.000 Grad heißen Leuchtraketen soll es am Mittwochabend nicht mehr geben: „Diese Feuerwerkskörper sind nicht legal und dürfen nicht gezündet werden. Sollte es doch passieren, werden wir entsprechend eingreifen“, versichert Rausch.