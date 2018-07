Electric Love Festival: Veranstalter zufrieden

Zufrieden mit dem Besuch zeigen sich die Veranstalter des „Electric Love Festival“ beim Salzburgring. Trotz zeitweise starken Regens dürften auch heuer wieder fast 180.000 Besucher zu dem Musikfestival gekommen sein.

Dementsprechend viel Müll ist in den vergangen Tagen angefallen. Seit Sonntagfüh laufen bereits die Aufräumarbeiten. 100 Hektar umfasst das gesamte Festivalgelände. Überall liegt Müll verstreut - vorwiegend handelt es sich um Getränkedosen und Plastikflaschen.

Auf den Campingplätzen gibt es unter den Besuchern offenbar auch schwarze Schafe, die einfach abreisen, ohne ihre Zelte mitzunehmen, soferne sie nicht von Ordnungswächtern dabei ertappt werden.

Beim Abbau hunderte Arbeiter im Einsatz

Nun sind hunderte Arbeiter damit beschäftigt, die Bühnen abzubauen. In und rund um das Gelände sind mehrere Kehrmaschinen im Einsatz, schildert der Leiter des Electric Love-Organisationsteams, Manuel Reifenauer.

„Nach mittlerweile sechs Jahren funktioniert das jetzt schon sehr gut. Wir haben heuer erstmals im Kerngelände versucht, Dosen zu trennen. Und in den nächsen Tagen werden wir erfahren, wieviele davon wir quasi in den Kreislauf zurück geben konnten. Das Wetter hat natürlich dazu beigetragen, dass die Wiesen jetzt noch wilder aussehen als in den Jahren zuvor. Wichtig ist aber, dass es am Sonntag, dem Abreisetag, trocken ist. Das bringt uns bei der Reinigung des Festivalgeländes doch einen erheblichen Vorteil.“

Hauptbühne soll in einer Woche abgebaut sein

Ende nächster Woche soll die Hauptbühne fertig abgebaut sein. Die Wiesen rund um das Festivalgelände werden in zwei Wochen wieder in ihrem ursprünglichen Zustand sein, heißt es von der Festivalorganisation. Dann können am Gelände des Salzburgrings auch wieder Motorsportveranstaltungen stattfinden.

