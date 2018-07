Marcel Hirscher fährt weiter Ski

Zweimal Olympiagold, sechsmal Gold bei Weltmeisterschaften, sieben Gesamtweltcupsiege in Folge sind ihm nicht genug - Marcel Hirscher hat am Mittwoch in Fuschl (Flachgau) angekündigt, seine Karriere fortzusetzen.

Er habe in letzter Zeit wieder viel trainiert und mit diesem Medientermin vor Schloss Fuschl beginne für ihn ein neues Jahr, sagt der Skistar. „Es steht noch viel in den Sternen wie das genau ausschauen wird. Aber soviel ist klar, dass es für nächstes Jahr grünes Licht gibt. Viele Themen sind noch offen, aber wir werden Skifahren“, sagt Hirscher.

ORF / Barbara Schulz

Seine wachsende Familie habe Priorität lässt Hirscher anklingen und er stelle sich auch bewusst auf Veränderungen ein - Beim Saisonauftakt des alpinen Skizirkus am 28. Oktober in Sölden (Tirol) wird er aber fix dabei sein. Höhepunkt ist die WM im Februar 2019 in Aare.

Frau und Kind in Zukunftsplanung berücksichtigt

Der 29-jährige Annaberger hatte sich nach dem Ende der so erfolgreichen vergangenen Saison einige Monate Zeit gelassen, um seine Zukunftsplanung bekannt zu geben. „Ich habe viel nachbereitet, nachgedacht, vorbereitet. Es wird eine Saison mit Marcel sein, in welcher Form, kann ich nicht sagen“, sagte Hirscher. Hirscher hat im Juni seine langjährige Freundin Laura Moisl geheiratet, im September erwarten die beiden ihr erstes Kind.

