Ausbau der Jennerbahn verzögert sich

Die neue Gondelbahn auf den Jenner im benachbarten Berchtesgaden (Bayern) dürfte erst ein Jahr später als geplant fertig werden. Naturschützer hatten ja erreicht, dass der Bau während der Balz des Birkhuhns unterbrochen wird.

Nun ist die Frühjahrsbalz vorbei und seit 11. Juni darf unter dem Gipfel des Jenners in 1.800 Metern Seehöhe wieder gebaut werden. Der gerichtlich angeordnete Baustopp zum Schutz des Birkhuhns hatte ja die Arbeiten seit März lahmgelegt. Entsprechend groß sind auch die Verzögerungen, sagt Projektbetreiber und Hotelier Peter Hettegger aus Großarl (Pongau).

„Wir haben circa ein Jahr Bauverzögerung. Im August gehen wir zwar bis zur Mittelstation in Teilbetrieb, aber bis die Bahn richtig fertiggestellt ist, ist es Mai 2019. Mit den Baukosten liegen wir gut zehn Prozent höher als ursprünglich geplant“, sagt Hettegger. Die geplante Bauzeit hat sich also auf zwei Jahre verdoppelt, die Kosten steigen von 47 Millionen auf mehr als 52 Millionen Euro. Man werde sich trotz allem weiter an die Auflagen halten, bestätigt Hettegger.

„Jennerbahn wichtig auch für Salzburger Land“

Das Projekt sei nicht nur für den ganzen Talkessel von Berchtesgaden wichtig, sondern auch darüber hinaus: „Wir sind ja auch im Salzburger Land sehr bekannt und ich glaube viele Salzburger werden auch die neue Jennerbahn besuchen und einmal hier herauffahren“, sagt Hettegger.

Naturschützerin Rita Poser hatte die Betreibergesellschaft Anfang des Jahres geklagt, weil diese gegen Umweltauflagen im Nationalpark Berchtesgaden verstoßen hatte. Unter anderem sei oft bis spät in die Nacht am Berg gearbeitet und die Ruhezeit des Birkhuhns gestört worden.

Umweltschützer wollen wachsam bleiben

„Wir schauen regelmäßig, ob die Vereinbahrungen eingehalten werden und wir denken, dass die Jennerbahn aus Fehlern auch lernen kann und das künftig besser macht“, sagt Poser vom deutschen Bund Naturschutz.

Neben der Gondelbahn bis knapp unter den Gipfel entstehen am Jenner auch noch zwei Sessellifte und eine umfangreiche Beschneiungsanlage. Ab Mitte September - während der Herbstbalz des Birkhuhns - darf wieder nur eingeschränkt gebaut werden. Bis dahin sind die fast 100 Arbeiter bis zu 13 Stunden täglich im Einsatz.

