Arbeitslosigkeit erneut zurückgegangen

Die Arbeitslosigkeit ist im Juni erneut gesunken - um mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei den Langzeitarbeitslosen verfestigt sich der leichte Rückgang, den es im Mai erstmals seit fünf Jahren wieder gegeben hat.

Den stärksten Rückgang nach Branchen gab es - der Saison entsprechend - im Bau- und im Gastgewerbe, sagte die neue AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer am Montag. Inklusive Schulungsteilnehmer sind aktuell 13.600 Personen in Salzburg arbeitslos gemeldet. Fast 4.000 weniger als im Mai.

Stärkster Arbeitslosen-Rückgang im Lungau

Bei der regionalen Betrachtung des Salzburger Arbeitsmarktes zeigte sich der stärkste Rückgang im Lungau mit rund minus 24 Prozent. Gefolgt vom Tennengau (-8,7 Prozent), dem Flachgau (-6,2 Prozent) und dem Pinzgau (-6,0 Prozent). Unter dem Landesschnitt ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt Salzburg (-3,5 Prozent) und im Pongau (-2,1 Prozent) gesunken.

Auch österreichweit lässt der kräftige Wirtschaftsaufschwung die Arbeitslosigkeit sinken. Ende Juni waren in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent weniger Personen ohne Job - mehr dazu in: Arbeitslosigkeit sank im Juni weiter (news.ORF.at; 2.7.2018) .

Neue AMS-Landesgeschäftsführerin vorgestellt

Mit der Statistik für Juni stellte sich am Montag auch die neue AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer vor. Sie folgt auf Siegfried Steinlechner, der mit Ende Juni in den Ruhestand getreten ist. Mit Beyer steht erstmals eine Frau an der Spitze des Arbeitsmarktservice Salzburg.