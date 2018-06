Wohnung in Hochhaus ausgebrannt

In Salzburg-Lehen ist Donnerstagnachmittag ein Brand in einem Hochhaus glimpflich ausgegangen. In einer Wohnung im obersten Stockwerk brach aus bisher unbekannter Ursache das Feuer aus. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt.

Die Frau konnte sich retten, war aber laut Einsatzkräften zuvor auch Rauchgasen ausgesetzt. Sie soll leicht verletzt sein, wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Vollbrand der Wohnung nicht mehr verhindern. Sie befindet sich im neunten Stockwerk des Hochhauses und wurde durch die Flammen zerstört.

Auch das Fensterglas zerbrach durch die Hitze. Dadurch konnte der Rauch ins Freie abziehen. Es wurden keine anderen Bewohner und Wohnungen von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen.