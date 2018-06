A10: Staus im Pongau erwartet

Auf der Tauernautobahn werden im Pongau am Wochenende große Staus erwartet - wegen einer Baustelle zwischen Knoten Pongau und Reittunnel. Nicht nur in drei österreichischen, auch in fünf deutschen Bundesländern endet Freitag das Schuljahr.

Spätestens am Samstag werden sich zahlreiche Familien aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in den Urlaub aufmachen und das erste starke Reisewochenende des Sommers einläuten. Zwischen 9.00 und 15.00 Uhr dürfte es auf einigen Reiserouten zu längeren Staus kommen. Unter anderem eben auf der Tauernautobahn.

Sanierungsarbeiten bis 10. Juli

Nach dem Reittunnel bei Hüttau wird der Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Grund ist eine Erneuerung der Fahrbahn zwischen dem Knoten Pongau und dem Reittunnel. Außerdem wird eine Hangsicherung in Richtung Salzburg saniert.

Die Sanierung der Richtungsfahrbahn Salzburg soll erst am 10. Juli abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten erfolgen unter hohem Zeitdruck, damit sie tatsächlich vor dem Ferienbeginn in Bayern und Nordrhein Westfalen fertig werden, heißt es bei der ASFINAG.

Länger dauert die Sanierung der Hangsicherung in diesem Bereich. Die Arbeiten erfolgen jedoch nur am Pannenstreifen. Eine Gegenverkehrsregelung ist damit nicht mehr erforderlich. Ab 11. September soll dann die Richtungsfahrbahn Villach saniert werden.

