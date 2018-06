Dienten erblüht für „Entente Florale Europe“

Dienten am Hochkönig (Pinzgau) nimmt am diesjährigen europaweiten Lebens- und Nachhaltigkeitswettbewerb als erste Salzburger Gemeinde teil. Am 26. Juni prüfte die zwölfköpfige Fachexperten-Jury in einer Bewertungstour. Finale ist in Irland.

Die „Entente Florale Europe“ ist ein seit 1975 europaweiter Lebens- und Nachhaltigkeitswettbewerb. Dienten am Hochkönig (Pinzgau) ist die erste Salzburger Gemeinde, die dafür nominiert wurde, gemeinsam mit 13 anderen Städten und Dörfern in Europa.

Die Jury, bestehend aus zwölf europäischen Fachexperten aus den verschiedensten Bereichen wie Stadt- und Landschaftsplanung, Gartenbau und Tourimus, bewertet am Dienstag den Ort Dienten (Pinzgau) nach verschiedenen Punkten.

Die zehn Kriterien sind unter anderem Gemeindeentwicklung und Raumplanung, Umwelt, Landschaft, Grünräume, dauerhafte und saisonale Bepflanzung, Umwelterziehung, Engagement der Bevölkerung, Tourismus und Freizeit und die Präsentation.

Ende September wird in Tullamore, Irland, das Ergebnis bekanntgegeben und die Medaillen verliehen. In den Vorjahren wurden Bad Ischl, Haus im Ennstal, Schwaz in Tirol und St. Anton am Arlberg jeweils mit der Goldmedaille ausgezeichnet.