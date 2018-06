Raub in Wettlokal rasch geklärt

Rasch klären konnten Salzburger Polizisten einen Raub in einem Wettlokal in der Stadt Salzburg. Ein 24-jähriger Iraker entriss einer Angestellten die Geldbörse mit der Tageslosung, wurde aber schon wenig später in seiner Wohnung gefasst.

Am Montag gegen 22 Uhr stieß der Mann eine Angestellte des Wettbüros beim Bartresen zur Seite, um an die dort abgelegte Geldbörse mit Tageslosung zu gelangen. Der Iraker stieß die 44-jährige Serbin mit der flachen Hand und schlug sie mit der Faust. Nachdem er die Geldbörse erlangte hatte, flüchtete der Mann.

Der Iraker war dem Wettlokal bereits bekannt und die Polizei suchte ihn in seiner Wohnung auf und konnte den Verdächtigen festnehmen. Die Polizei stellte knapp 1.000 Euro sicher. Der Iraker ist geständig. Er habe so gehandelt, da er zuvor Geld verloren habe, sagte der Mann. Er wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht. Die Serbin blieb laut Polizei unverletzt.