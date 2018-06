E-Commerce-Kaufmann: Lehrausbildung startet

Voraussichtlich Anfang August startet Salzburg ein neuer Lehrberuf: die Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann bzw. zu E-Commerce-Kauffrau. Damit will die Wirtschaft Spezialisten für die immer wichtigeren Onlinehandel ausbilden.

60 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger kaufen online ein - doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Deshalb sollen den Lehrlingen in dem neuen Beruf drei zentrale Qualifikationen vermittelt werden: Umgang mit Webshop-Management-Systemen, Präsentation von Waren im Onlineshop und die Erstellung von Newslettern für Kunden, sagt Michael Moser, der Obmann des Versand- und Internethandels in Salzburg: „Wir werden in den nächsten Tagen auch die Lehrverträge mit den bereits gefundenen Lehrlingen unterschreiben können. Und somit können diese Lehrlinge wahrscheinlich ab August in den Lehrberuf einsteigen und ab September die Schule besuchen.“

ORF

„Gehen davon aus, dass wir Schulklasse füllen“

Das Interesse am neuen Lehrberuf sei vorhanden, wenngleich es Luft nach oben gebe, ergänzt Moser: „Wir gehen davon aus, dass wir in Salzburg eine ganze Schulklasse füllen können für das erste Lehrjahr - ich muss aber auch dazusagen, dass es noch viele Betriebe gibt - auch größere -, die noch sehr verhalten an die Sache herangegangen sind, weil sie gesagt haben: Wir wollen das zuerst einmal fix in den Büchern haben, dass es diesen Lehrberuf gibt, bevor wir auf die Suche nach Lehrlingen gehen.“

Ausbildungsziel ist der Aufbau und die Betreuung eines Webshops mit allen damit verbundenen Tätigkeiten. In der Lehrzeit haben die Lehrlinge die Möglichkeit, ihren eigenen Web-Shop zu betreiben, um den Erfolg auch testen zu könne.

Links: