Stadt Salzburg: Bald eigene Krabbelstuben

Die Stadt Salzburg will ab kommendem Jahr eigene Krabbelgruppen für Kleinkinder betreiben. Bisher gab es in diesem Bereich nur private Anbieter. Die neuen Gruppen entstehen in drei städtischen Kindergärten.

Insgesamt 24 Plätze für Krabbelkinder will die Stadt Salzburg in den Kindergärten Waginger Straße, Rositten und im Hort Kendlerstraße anbieten.

Günstiger als private Anbieter

Der Tarif für Eltern und Alleinerzieher soll nach Abzug des Landeszuschusses bei 200 Euro pro Kind und Monat liegen. Das sei deutlich günstiger als bei privaten Anbietern, heißt es bei der Stadt. Die Privaten sehen die Stadt trotzdem nicht als Konkurrenz. Man könne mit kleineren Gruppen und längeren Öffnungszeiten punkten, sagt Eva Goetz vom Verein KOKO. Dieser bietet 400 Betreuungsplätze für die Kleinsten an.

„Stärkere Geburtenjahrgänge kommen“

Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) sieht Bedarf für eigene Krabbelplätze der Stadt: „Es kommen wieder stärkere Geburtenjahrgänge. Es ist auch ein strategisches Ziel, dass auch die Stadt einen gewissen Prozentsatz übernimmt. Damit sollen Kindern aufgefangen werden, wenn private Einrichtungen zusperren. Zweitens sollen Eltern, die ihr Kinder schon im Kindergarten haben, für das zweite Kind beim gleichen Standort ein Angebot bekommen.“

Insgesamt gibt es in der Stadt Salzburg 1.300 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Bis 2021 sollen 400 Plätze dazukommen.