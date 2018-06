90-Jährige in ihrem Wohnhaus ausgeraubt

In der Stadt Salzburg hat neuerlich ein unbekannter Täter eine hochbetagte Frau ausgeraubt: Der Mann hatte sich in das Haus der 90-Jährigen geschlichen, zerrte sie in die Küche und nahm Bargeld mit.

Der Überfall ereignete sich bereits am Mittwoch: Zu Mittag suchte die 90-Jährige im Wintergarten ihres Hauses nach ihrem Handy. Dabei stand plötzlich der Räuber vor ihr, denn die alte Dame aber anschrie.

Dreistelliger Eurobetrag erbeutet

Der Täter packte die Frau dann am Oberarm und zerrte sie in die Küche. Dort forderte er Geld aus ihrer Brieftasche. Mit den Worten „Du kriegst Geld, aber dann raus!“ holte die 90-Jährige die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Der Räuber erbeutete einen kleinen dreistelligen Eurobetrag Danach flüchtete er über den Wintergarten. Laut Angaben der Polizei dürfte er auch das Handy der 90-Jährigen mitgenommen haben.

Ebenfalls am Mittwoch war in Salzburg-Maxglan eine 87-Jährige nach einem ganz ähnlichen Muster ausgeraubt worden - mehr dazu in 87-Jährige in ihrem Haus überfallen (salzburg.ORF.at; 21.6.2018).