Hündin im Kühlergrill eingeklemmt

In Mattsee (Flachgau) haben Feuerwehrleute am Donnerstagabend eine Hündin gerettet. Sie wurde bei einem Verkehrsunfall an der Frontseite eines Pkw eingeklemmt.

Der Dackelmischling lief auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Sie geriet zwischen Kühlergrill und Karosserie und wurde eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten die Hündin aus ihrer misslichen Lage. Sie hatte leichte Verletzung erlitten und wurde von einer Tierärztin in Obhut genommen.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Links: