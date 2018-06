Guggenmoosstraße: Bauarbeiten ab Montag

Am Montag starten die Bauarbeiten für den Kreisverkehr an der Guggenmoosstraße/Kleßheimer Allee in Salzburg-Maxglan. Durch die Arbeiten an der stark befahrenen Straßenverbindung ist mit Behinderungen zu rechnen.

Die Woche wird die Kreisverkehr-Baustelle eingerichtet. Am Montag beginnen die Arbeiten, die bis zum September dauern werden. Ab dann ist auch mit Verkehrsbehinderungen an der Stelle zu rechnen - schließlich ist die Guggenmoosstraße eine wichtige Querverbindung zum Autobahnknoten Salzburg-Mitte. Und über die Kleßheimer Allee führt eine der Zufahrtsstrecken zum Einkaufszentrum Europark in Salzburg-Taxham samt mehreren Buslinien.

Land Salzburg/SAGIS

Einige Baustellen auch in der Altstadt

Auch sonst wird auf den Straßen der Stadt Salzburg im Sommer an einigen Stellen gebaut: Am Franz-Josef-Kai beim Klausentor ist bereits seit letzter Woche eine Baustelle eingerichtet. Hier sollte es aber keine Behinderungen geben. Am Residenzplatz wird noch vor der Grabungssperre zwischen 1. Juli und 31. August der äußere Rahmen der Platz-Neupflasterung fertiggestellt. Nach den Festspielen folgt dann im Herbst der Fiakerstellplatz und der neue Schotter.

Die Baustelle zur Neupflasterung der oberen Linzergasse dauert noch bis zur ersten Juli-Woche, dann sollte alles fertig sein. Die Baustelle der Salzburg AG in der Paris-Lodron-Straße ruht hingegen über den Sommer, um den Reisebusverkehr nicht zu behindern, begründet Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS). Den ganzen Sommer hindurch hingegen gebaut wird bei der Eichstraßenbrücke in Salzburg-Gnigl. Die neue Brücke soll bis 31. Oktober fertig sein - bis dahin ist sie gesperrt.

Link: