Junger Badegast ertrunken

Im Waginger See zwischen Freilassing und Traunstein ist Dienstagmittag ein Asylwerber ertrunken. Der junge Mann sei ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht, teilen Einsatzkräfte mit. Ihre Rettungsaktion war vergeblich.

Der junge Mann sei von einer Plattform in der Nähe des Waginger Strandkurhauses in den See gesprungen, das hätten Augenzeugen mitgeteilt, so die Polizei. Sie alarmierten die Einsatzkräfte, allen voran die Wasserwacht - nachdem es keine Spur mehr von dem Badegast gab.

Schlagkräftige Helfer

Die ehrenamtlichen Rettungskräfte in Bayern betreiben an Voralpenseen vergleichsweise viele Stützpunkte. Waginger und Tachinger See sind über eine Wasserstraße verbunden. Hier gibt es Einheiten der Wasserwacht in Waging, Tettenhausen, Kühnhausen, Petting, Taching und Tengling. Und so konnte schon wenig später mit vereinten Kräften intensiv gesucht werden.

Kripo ermittelt

Etwa 30 Minuten nach der Alarmierung fanden Taucher den Leblosen im See und brachten ihn ans Ufer. Die Wiederbelebung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Es soll auch die Identität des Asylwerbers noch geklärt werden.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

