Jugend drängt zur Feuerwehr Saalfelden

In Saalfelden (Pinzgau) wollen sich immer mehr junge Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Es gibt nicht genügend Plätze. Das Kommando hat eine eigene Warteliste und muss nicht mehr so stark auf die Älteren setzen.

Eine Anhebung des Alterslimits für aktive Mitglieder auf 70 Jahre sei nicht notwendig, heißt es in Saalfelden. Die Freiwillige Feuerwehr besteht aus der Hauptwache und vier Löschzügen in benachbarten Dörfern, die politisch zur Stadtgemeinde gehören. Insgesamt sind 228 Männer und Frauen aktiv im Dienst, dazu kommen 17 Mädchen und Burschen der Feuerwehrjugend.

Freiwillige Feuerwehr Saalfelden

Überregionale Bedeutung

Die Saalfeldener Feuerwehr ist hervorragend ausgerüstet und hat Ortsklasse 5. Das zeigt die überregionale Bedeutung dieser Einheit. Unter ihren 21 Autos gibt es mehrere Spezialfahrzeuge, die auch in anderen Gemeinden zum Einsatz kommen können. Weil es genügend Feuerwehrleute und modernstes Gerät gibt, sei jede Form der Hilfeleistung sichergestellt, betont der Saalfeldener Feuerwehrkommandant

Ernst Schreder.

45.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Eine Änderung des Alterslimits für den aktiven Dienst von 65 auf 70 Jahre sei in seinem Zuständigkeitsbereich kein Thema: „Wir haben uns intensiv über dieses Thema unterhalten. Wir haben uns entschieden, dass wir bei 65 Jahren bleiben. Wir haben keine Nachwuchssorgen.“ Die Feuerwehr Saalfelden könne sogar Einsätze der höchsten Alarmstufe 4 allein bewältigen, so Schreder. Letztes Jahr wurden seine Teams 758 Mal alarmiert, die Freiwilligen haben dabei 45.000 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet.

Die Stadt Saalfelden habe wegen ihrer Größe einen großen Vorteil. Sehr viele Feuerwehrleute haben ihre Jobs im Brotberuf im Stadtgebiet und müssten nicht auspendeln. So könnten auch an Werktagen bis zu 120 Freiwillige sofort ausrücken, um Menschen in Not zu helfen – auch dank der Unterstützung ihrer Arbeitgeber, die sie für ehrenamtliche Einsätze freistellen.

