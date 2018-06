Pfarrer: „Homosexualität gleich nach Mord“

In Bad Gastein (Pongau) sind Eltern über den Firmunterricht verärgert. Der zuständige Pfarrer führt Homosexualität in seinen Unterlagen unmittelbar nach Mord als Sünde an. Der Pfarrer dementiert Beschwerden, der Erzbischof will nicht eingreifen.

Vier himmelschreiende Sünden kennt der katholische Katechismus und die wollte der neue Gasteiner Pfarrer Rainer Hangler seinen Firmlingen näherbringen:

vorsätzlicher Mord Sodomie, Pädophilie, homosexuelle Akte Unterdrückung der Armen Arbeiter um ihren Lohn zu bringen

Das sei aktuelle Kirchenlehre und keinesfalls Diskriminierung Homosexueller, versichert Hangler. Das Papier sei nur eine Diskussionsanregung für die jungen Leute und bei ihm habe sich niemand beschwert. Mehr wollte der Pfarrer aus dem Gasteinertal dazu nicht sagen.

Eltern legen Protest bei Bürgermeister ein

Nach Protesten aufgebrachter Eltern über den Firmunterricht des neuen Pfarrers hat sich Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP) bei der Erzdiözese beschwert und die Tageszeitung „Der Standard“ eingeschaltet, wollte dem ORF allerdings kein Interview dazu geben. Nur soviel: Einige Eltern hätten sich beschwert, worauf er von den Kirchenverantwortlichen wissen wollte, ob Homosexualität als Sünde im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß sei, noch dazu in einem Atemzug mit Mord.

Erzbischof will sich nicht einmischen

Die Antwort hat Steinbauer sichtlich enttäuscht. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner schreibt: „Was die Frage praktizierter Homosexualität betrifft, fällt es in der heutigen Zeit der Kirche gewiss schwer, eine adäquate Sprache zu finden. Die Herausforderung ist, die christliche Idealgestalt gelebter Sexualität klar zu benennen, aber dennoch sich an jeweiligen anders lebenden Personengruppen nicht durch Verurteilung und Diskriminierung schuldig zu machen.“ Lackner schreibt weiters, „zeitgemäß“ sei keine Kategorie im Christentum. Im übrigen rät der Erzbischof dem Bürgermeister, er solle persönlich mit dem Pfarrer sprechen.

HOSI prüft Klage gegen Firmunterricht

Die Homosexuelle Initiative Salzburg (HOSI) zeigt sich schockiert und prüft derzeit eine gerichtliche Klage: „In einem Firmunterricht im Jahr 2018 Homosexualität als eine der ‚Sünden, die zum Himmel schreien‘, zu bezeichnen, ist grob fahrlässig und führt zu massivem Leiden für homo- und bisexuelle Jugendliche. Jungen Menschen zu suggerieren, Homosexualität sei gleichzusetzen mit Mord, ist schlicht inakzeptabel“, kritisiert HOSI-Obfrau Gabriele Rothuber.

Homosexuelle und bisexuelle Jugendliche seien auch heute noch weit höheren psychischen Belastungen ausgesetzt, als heterosexuelle Gleichaltrige, heißt es von der HOSI. „Wir kämpfen seit Jahren für gegenseitigen Respekt und Akzeptanz. Am Vormittag erhalten die Kinder einen Workshop zu Respekt, Vielfalt und gegenseitigem Verständnis. Am Nachmittag wird im Firmunterricht in der Pfarre Gastein Hass gepredigt – wenn ich daran denke, wird mir schlecht“, ergänzt der Obmann der HOSI Salzburg, Josef Lindner.

