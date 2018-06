ÖAMTC-Techniker baut Motorräder selbst

Der Salzburger Harald Angerer baut in seinem Keller hochwertige Motorräder. Im Brotberuf arbeitet der Techniker aus Koppl (Flachgau) als Schulungsleiter beim ÖAMTC. Sechs exklusive Bikes hat er mit seinem Sohn schon gebaut.

Es blinkt und blitzt in der Garage der Angerers in Koppl. Jede Maschine ist außergewöhnlich. Dass er beim ÖAMTC als Cheftechniker den Kollegen beibringt, wie man Fehler unter Motorhauben findet, hilft Harald Angerer bei seinem Hobby sehr.

ORF

Ausfahrten nur bei Schönwetter

Im Lauf der Jahre haben sich die Werte verschoben, sagt der Meister: „Autofahren hat früher auch Spaß gemacht, aber es ist heute nur noch Mittel zum Zweck. Man wird auch älter. Und Motorradfahren und das Bauen sind einfach mein größter Spaß." Im Sommer legt Harald Angerer die Strecke Koppl-Salzburg-Koppl deshalb täglich nur noch mit dem Motorrad zurück. Seine Selbstbau-Bikes kommen allerdings nur bei schönem Wetter zum Einsatz.

Völlig neues Design aus anderen Produkten

Zum Beispiel auch die Tankanzeige auf der Maschine seiner Tochter zeigt seine Liebe zum Detail. Er macht aus Allerweltsprodukten ganz besondere Dinge: „Das war ein japanischer Joghurtbecher. Das ist halt jetzt ganz etwas Anderes geworden.“ An den Bikes gearbeitet wird am Abend oder am Wochenende. Stunden und Geld spielen dabei keine Rolle. Das spare Ärger, sagt der Techniker.

Sonderstücke fallen vielen auf

Im Gegensatz zu Originalen ist bei Harald Angerers Motorrädern alles anders. Das fällt auch öffentlich schnell auf: „Wenn wir ausfahren, und dann stehen 100 Motorräder auf einem Parkplatz, dann werden unsere besonders gerne angeschaut. Weil das hat noch niemand gesehen.“

ORF

Manchmal Probleme bei Typisierungen

Einfach zur Behörde zum Anmelden fährt man mit einem solchen Motorrad aber nicht. Nach dem Schrauben in der Werkstatt folgt der lange Weg der Typisierung. Da ist manchmal auch das Nein eines Beamten möglich: „Es geht da um Auspuffanlagen oder andere Teile, wo es keine Gutachten gibt. Da kann es schon Probleme geben.“

Wenn sich Vater, Sohn und Tochter in Koppl auf ihre Maschinen schwingen, dann liegen manche Ziele ferner, manche näher. Ein Kurzausflug bei Regen für die Dreharbeiten des ORF am Mittwoch ist da schon fast ein Kompliment. Nach einem solchen Ausflug müssen die Maschinen dann wieder geputzt und poliert werden.