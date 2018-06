Angelobung der Landesregierung läuft

Seit Mittwochfrüh werden die 36 Abgeordneten des Salzburger Landtages auf die Landesverfassung angelobt. Auch die sieben Mitglieder der Landesregierung von ÖVP, Grünen und NEOS werden von den Abgeordneten gewählt.

Der am 22. April neu gewählte Salzburger Landtag trat Mittwochfrüh zu seiner konstituierenden Sitzung in der Alten Residenz zusammen. Er setzt sich aus 15 ÖVP-Abgeordneten und acht SPÖ-Abgeordneten, sieben Mandatarinnen bzw. Mandatare der FPÖ und je drei der Grünen und NEOS zusammen.

Bis zur Neuwahl der beiden neuen Präsidenten führte Walter Steidl (SPÖ) den Vorsitz. Steidl nahm die Angelobung der 36 Mitglieder des Landtags vor und leitete die Wahl der Landtagspräsidentin.

Abgeordnete wählen neue Landesregierung

Gegen Ende der Sitzung werden die sieben Mitglieder der Landesregierung gewählt und anschließend auf die Landesverfassung angelobt. Bereits am Montag stellten sich die sieben Regierungsmitglieder den Landtagsabgeordneten in einem Hearing. Die Regierungserklärung von Wilfried Haslauer (ÖVP), Heinrich Schellhorn (Grüne) und Andrea Klambauer (NEOS) finden am Ende der Tagesordnung statt.

Alte Residenz als Ersatzort für Angelobung

Da der Sitz des Salzburger Landtages, der Chiemseehof, noch bis 2019 umgebaut wird, wurde die Alte Residenz als Ersatzort für die konstituierende Sitzung gewählt. Am Donnerstag wird Landeshauptmann Wilfried Haslauer in Wien durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf die Bundesverfassung angelobt.