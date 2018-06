Unfall bei Autoslalom: Drei Schwerverletzte

Bei einem Autoslalom am Königsee im benachbarten Bayern sind Sonntagnachmittag sieben Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Laut Rotem Kreuz geriet ein Auto in einer Kurve außer Kontrolle und raste in die Absperrung zum Publikum.

Der Unfall passierte bei einem Autoslalom auf dem Großparkplatz in Schönau am Königssee. Dabei mussten die Autos in Schlangenlinien möglichst schnell um orange Baustellenhütchen oder Leitkegel kurven müssen.

Bei diesem Autoslalom geriet ein Wagen in einer Haarnadelkurve außer Kontrolle und fuhr fast ungebremst gegen einen Heuballen, der die Rennstrecke begrenzt. Dieser Heuballen wurde ins Publikum geschleudert und traf eine Zuschauergruppe. Auch der Rennwagen fuhr in einige Zuschauer.

Verletzte laut Rotem Kreuz außer Lebensgefahr

Dabei wurden sieben Zuschauer verletzt, drei von ihnen schwer, laut Rotem Kreuz aber nicht lebensgefährlich. Der Autolenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Rote Kreuz musste die Schwerverletzten ins Unfallkrankenhaus bzw. ins Uniklinikum Salzburg bringen.