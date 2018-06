Regierungsmitglieder stellen sich Hearing

Am Montag müssen sich alle sieben Mitglieder der künftigen Landesregierung einem Hearing im Landtag stellen. Dieser wird zwar erst am Mittwoch angelobt, zu dieser Anhörung tritt er aber - quasi inoffiziell - schon am Montag zusammen.

Erstmals in der Geschichte Salzburgs muss sich eine komplette neue Landesregierung einem derartigen Hearing stellen. Nach einer kurzen Selbstpräsentation haben die fünf Fraktionen im Landtag die Möglichkeit, jeweils zwei Fragen an Wilfried Haslauer und Co. zu stellen.

Landtagspräsident Josef Schöchl rechnet nicht damit, dass eines der sieben künftigen Regierungsmitglieder bei diesem Hearing durchfällt. „Die Befragung hat natürlich auch den Sinn, sich frühzeitig vertieft mit seinem künftigen Fachgebiet zu befassen. Daher nehme ich an, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten ausgezeichnet vorbereitet sein werden“, sagt Schöchl.

Mehr als die Hälfte der Abgeordneten sind neu

Nicht nur drei der sieben Regierungsmitglieder sind neu - auch mehr als die Hälfte der insgesamt 36 Abgeordneten zum Salzburger Landtag sind erstmals im Landesparlament, ergänzt Schöchl. „Die künftigen Landtagsabgeordneten werden sich daher genauso vorbereiten und sich in diese Fachgebiete einlesen müssen, soferne sie nicht selbst aus einem solchen Fachgebiet kommen und entsprechend kompetent Fragen stellen können, was bei etlichen der Fall ist.“

Das Hearing beginnt um 10.30 Uhr mit Wilfried Haslauer. Die neuen Regierungsmitglieder Andrea Klambauer, Maria Hutter und Stefan Schnöll stellen sich dann Montagnachmittag den Fragen der Abgeordneten.

Links: