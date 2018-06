Bergwanderer beim Fotografieren abgestürzt

Im Steinernen Meer bei Saalfelden mussten zwei verletzte Wanderer aus Bergnot gerettet werden. Ein 72-jähriger Ungar verlor beim Fotografieren das Gleichgewicht und stürzte etwa 30 Höhenmeter über einen steilen Hang hinab.

Die beiden Wanderer waren im Steinernen Meer bei Saalfelden (Pinzgau) unterwegs. Als einer der beiden - ein 72-jähriger Ungar - ein Foto machen wollte, verlor dieser das Gleichgewicht und stürzte etwa 30 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt der Mann Knochenbrüche.

Frau wollte helfen und stürzte ebenfalls

Als ihm seine 62-jährige Frau zu Hilfe kommen wollte, stürzte auch sie und wurde ebenfalls verletzt. Die beiden Verletzten wurden schließlich von einem einheimischen Bergsteiger gefunden der daraufhin die Einsatzkräfte verständigte.

Das ungarische Paar wurde schließlich per Seil von der Besatzung eines Rettungshubschraubers geborgen und ins Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau) gebracht.